Бой чемпиона UFC Яна и Стерлинга отменен

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян и американец Алджамейн Стерлинг не смогут выяснить отношения на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 256. Об этом сообщает «Вестник ММА».

По информации источника, у обладателя чемпионского пояса в легчайшем весе возникли определенные сложности при подготовке к поединку. Согласно имеющимся данным, у Яна могли появиться проблемы при оформлении американской визы.

Также не исключен вариант с травмой россиянина, из-за которой защита его титула будет перенесена на более поздний срок.

Ранее Валентина Шевченко прокомментировала успешную защиту пояса чемпионки UFC в поединке против Дженнифер Майа.