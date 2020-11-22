Медведев поделился впечатлениями от победы над Надалем в полуфинале Итогового турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Встреча проходила в Лондоне, продолжалась два часа 36 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:3.
После игры Медведев поделился впечатлениями от победы, передает телеканал «Евроспорт».
По словам теннисиста, это был тяжелый матч и он рад победить. Медведев отмечает, что он очень странно чувствовал себя на корте и чувствовал, что у него есть хорошие удары, но нет какой-то связи в игре.
«Я сумел перестроить тактику и победил заслуженно. Это одна из лучших побед в моей карьере», — добавил он.
Напомним, что в финале Медведев сыграет с австрийским теннисистом Домиником Тимом.
Ранее сообщалось, что Надаль сразится с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP.