Надаль проиграл российскому теннисисту впервые с 2011 года

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Встреча проходила в Лондоне, продолжалась два часа 36 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:3.

Таким образом, прервалась серия Надаля в играх против российских теннисистов.

Испанский теннисист проиграл россиянину впервые с 2011 года. Тогда в полуфинале турнира в Дохе Надаля со счетом 6:3, 6:2 обыграл Николай Давыденко.

Напомним, что в финале Даниил Медведев сыграет с австрийским теннисистом Домиником Тимом.

Ранее сообщалось, что Надаль сразится с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP.