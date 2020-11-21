«Краснодар» победил «Тамбов» в матче 15-го тура РПЛ

В первом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» победил «Тамбов».

Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил французский полузащитник Реми Кабелла.

После этой победы подопечные Мурада Мусаева набрали 21 очко и поднялись на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался о неудовлетворительных результатах национальной команды в Лиге наций.