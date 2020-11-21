Фигуристка Медведева заразилась коронавирусом

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане по фигурному катанию Евгения Медведева заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Mash.

До этого спортсменка сдала два отрицательных теста на COVID-19, однако симптомы заражения никуда не исчезли. Спустя пару дней Медведева вновь прошла тестирование, которое на этот раз дало положительный результат.

Теперь 21-летняя чемпионка мира в женской одиночной программе будет находиться на двухнедельной самоизоляции.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова поделилась мыслями о своей работе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.