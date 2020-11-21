Туктамышева пока не будет вводить четверной тулуп в программу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мыслями об исполнении четверного тулупа, передает «Чемпионат.com».

Она призналась, что пока еще не готова вставлять прыжок в произвольную программу, поэтому исполнять его на этапе Гран-при в Москве не будет.

«Я только недавно начала его исполнять, прям совсем недавно. Нужно все-таки его потренировать сначала немножко, чтобы в программу вставить», — заявила спортсменка.

Стоит отметить, что по итогам короткой программы Гран-при Туктамышева идет на втором месте, проиграв только чемпионке Европы — 2020 Алене Косторной.

Ранее сообщалось, что Туктамышева поделилась эмоциями после короткой программы.