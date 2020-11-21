Косторная рассказала о тренировках на самоизоляции

Чемпионка Европы по фигурному катанию — 2020 Алена Косторная рассказала о своих тренировках во время самоизоляции, объявленной из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает «Спорт-Экспресс».

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве Косторная лидирует по итогам короткой программы, обойдя Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову, в активе которой четверные прыжки.

«На карантине я тренировалась сама, никаких онлайн-форматов, просто старалась поддержать вес, чтобы проходить в дверной проем. Когда приехали в Новогорск, было тяжело, мышечный корсет был потерян, тело совсем не слушалось», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что Косторная решила не форсировать восстановление тройного акселя.