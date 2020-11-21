Косторная рассказала о тренировках на самоизоляции
Виктория Алексеева
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Чемпионка Европы по фигурному катанию — 2020 Алена Косторная рассказала о своих тренировках во время самоизоляции, объявленной из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает «Спорт-Экспресс».
На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве Косторная лидирует по итогам короткой программы, обойдя Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову, в активе которой четверные прыжки.
«На карантине я тренировалась сама, никаких онлайн-форматов, просто старалась поддержать вес, чтобы проходить в дверной проем. Когда приехали в Новогорск, было тяжело, мышечный корсет был потерян, тело совсем не слушалось», — поделилась она.
Ранее сообщалось, что Косторная решила не форсировать восстановление тройного акселя.