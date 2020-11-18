Дзюба высказался о тренере сборной России
Андрей Черников
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Форвард Артем Дзюба высказался о тренере вратарей сборной России по футболу Гинтарасе Стауче.
«Когда я вижу Гинтараса, всегда улыбаюсь. Он позитивный, всегда может что-то ответить неординарно. Я иногда говорю: «Вы интернет подключили что ли, все время что-то выдумываете», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
Напомним, 18 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют в матче Лиги наций против Сербии.