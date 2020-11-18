Дзюба высказался о тренере сборной России

Форвард Артем Дзюба высказался о тренере вратарей сборной России по футболу Гинтарасе Стауче.

«Когда я вижу Гинтараса, всегда улыбаюсь. Он позитивный, всегда может что-то ответить неординарно. Я иногда говорю: «Вы интернет подключили что ли, все время что-то выдумываете», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».



Напомним, 18 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют в матче Лиги наций против Сербии.

Ранее Юрий Семин высказался о видео с Дзюбой.