Семин высказался о своем возможном возвращении в «Локомотив»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о своем возможном возвращении в стан «железнодорожников». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, при нынешнем руководстве в лице генерального директора Василия Кикнадзе он не будет работать в структуре клуба.

Специалист не исключил возможности заняться управленческой деятельностью в «Локомотиве», а также заявил, что готов рассматривать варианты тренерской работы.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.