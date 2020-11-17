Суарес может не сыграть с «Локомотивом» из-за коронавируса

Нападающий сборной Уругвая и мадридского «Атлетико» Луис Суарес заразился коронавирусной инфекцией.

Информация об этом появилась в Twitter Федерации футбола Уругвая. Стоит отметить, что тест на COVID-19 показал положительный результат и у уругвайского вратаря Родриго Муньоса («Серро Портеньо»). Оба игрока будут вынуждены пропустить матч квалификации чемпионата мира — 2022 против Бразилии.

Стоит отметить, что также Суарес не сможет сыграть в чемпионате Испании против своего бывшего клуба — «Барселоны», а также «Валенсии». Под вопросом остается его участие в матче Лиги чемпионов против московского «Локомотива».

Ранее сообщалось, что Суарес рассказал о своих чувствах после ухода из «Барселоны».