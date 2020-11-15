Экс-футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился эмоциями от матча Лиги наций Турция — Россия, передает «Чемпионат.com».

Напомним, россияне уступили со счетом 2:3.

«Смотрелись неплохо и достойно. Судья, конечно, нас сегодня подвел. Даже в меньшинстве могли забить, сыграть вничью. Усложнили себе борьбу за первое место в группе», — сказал Мостовой.



Ранее Россия уступила Турции в матче Лиги наций.