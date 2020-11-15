Губерниев иронично отреагировал на просьбу Бе извиниться за допинг со стороны России

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания Тарьей и Йоханнеса Бе, которые призвали Россию принести официальные извинения за допинг, передает «СЭ».

«Насколько я понимаю, в законах, по которым живет вся спортивная общественность, извинения не прописаны. Кто должен извиниться? Дзюба?», — сказал Губерниев.

Также Губерниев предложил норвежцам назвать место, время и имена тех, кто должен извиниться.



Ранее Губерниев ответил Станиславу Черчесову на шутку о внебрачном сыне.