В Махачкале разбили аллею в память об Абдулманапе Нурмагомедове

В Махачкале разбили аллею в память об отце бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапе Нурмагомедове, передает Sport24 со ссылкой на оргкомитет акции «Сохраним лес».

Отмечается, что в общей сложности высадили 58 сосен по количеству прожитых наставником лет. Превратить парк в оазис было мечтой Нурмагомедова-старшего.

«Мы постараемся сделать все, чтобы здесь был хороший здоровый лес. Последующее поколение должно знать кому нужно быть благодарными, когда будут гулять здесь», — сказал врио председателя комитета по лесному хозяйству республики Вагаб Абдулхамидов.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года.

Ранее Хабиб призвал жителей Дагестана соблюдать ПДД.