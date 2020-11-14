Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует переносить Евро-2020 в Великобританию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, в настоящее время организация сосредотачивает все усилия на том, чтобы в июне 2021 года континентальное первенство стартовало в соответствии с заявленными планами.

Напомним, что чемпионат Европы 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции был перенесен. Матчи Евро-2020 должны принять 12 городов 12 различных стран, среди которых присутствуют Азербайджан и Россия.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии по футболу не смогла вылететь в Бухарест на матч Лиги наций против национальной команды Румынии.