Сборная России не может победить на протяжении четырех игр подряд

Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против национальной сборной Молдавии.

Встреча прошла в Кишиневе на стадионе «Зимбру» при пустых трибунах и завершилась безголевой ничьей.

Таким образом, команда под руководством Станислава Черчесова не может победить на протяжении четырех игр подряд. До этого россияне в контрольной игре уступили шведам (1:2), а также добились двух ничейных результатов в поединках Лиги наций против Турции и Венгрии.

Следующий матч российская команда проведет в рамках Лиги наций 15 ноября в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах под эгидой Российской премьер-лиги (РПЛ) до конца 2020 года.