Газзаев оценил решение Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную России

Бывший главный тренер московского ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о решении наставника сборной России Станислава Черчесова не вызывать в расположение команды нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу из-за скандального видео.

«Понимаю и полностью поддерживаю Черчесова», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В ночь на 8 ноября в интернет попало интимное видео с участием футболиста. После появления ролика в сети Черчесов принял решение не вызывать игрока в расположение национальной команды, чтобы оградить сборную от излишнего негатива.

Ранее ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина на своей странице в Instagram заступилась за Дзюбу.