Панин поддержал Дзюбу

Российский актер Алексей Панин на своей странице в Instagram записал видео в поддержку игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

По словам актера, он не сразу понял, кто такой Дзюба. Панин отмечает, что живет в Испании и далек от того, что происходит в России.

«Все занимаются сексом и мастурбацией. Насколько же СМИ в России превратились в дно! На полном серьезе обсуждают такие вещи», — сказал он.

Напомним, 8 ноября в интернете появилось видео, на котором игрок «Зенита» занимался мастурбацией.



Ранее Дмитрий Маликов опубликовал картинку с надписью «Я/мы Артем Дзюба».