Отец Дзюбы не разговаривал с сыном после публикации скандального видео
Вадим Балканов
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Сергей Дзюба, отец нападающего петербургского «Зенита» и капитана национальной сборной России Артема Дзюбы, прокомментировал ситуацию с попаданием в сеть видео интимного характера с участием его сына. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, по поводу невызова 32-летнего форварда на ноябрьский сбор он не знал.
«С Артемом не общался, а про сборную первый раз слышу», — заявил отец Дзюбы.
Ранее сообщалось, что генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.