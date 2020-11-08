Отец Дзюбы не разговаривал с сыном после публикации скандального видео

Сергей Дзюба, отец нападающего петербургского «Зенита» и капитана национальной сборной России Артема Дзюбы, прокомментировал ситуацию с попаданием в сеть видео интимного характера с участием его сына. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, по поводу невызова 32-летнего форварда на ноябрьский сбор он не знал.

«С Артемом не общался, а про сборную первый раз слышу», — заявил отец Дзюбы.

Ранее сообщалось, что генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.