Сборная России победила Чехию в матче Кубка Карьяла
Вадим Балканов
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Сборная России по буллитам обыграла сборную Чехии на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла.
Встреча прошла в Хельсинки на «Хартвалл Арене» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 0:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Родион Амиров, Егор Чинахов и Егор Афанасьев.
Подопечные Игоря Ларионова продолжают возглавлять турнирную таблицу, имея в своем активе восемь очков после трех матчей.
Ранее сообщалось, что дата старта нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет объявлена в течение десяти дней.