В Госдуме прокомментировали предстоящее заседание CAS по санкциям WADA против России

Член комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Дмитрий Свищев прокомментировал предстоящее заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) против России.

«Вне зависимости от решения суда, нужно на отстаивать интересы российского спорта. Наша страна должна вновь полноценно участвовать в международных соревнованиях под своим флагом», — сказал Свищев.

Также он отметил, что всем очевидно, что давление на Россию имеет исключительно политическую подоплеку, однако нужно защищать своих спортсменов в любом случае.

Напомним, слушания в CAS пройдут со 2 по 5 ноября.

Ранее глава WADA Витольд Банька рассказал о подготовке к слушаниям против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).