Бывший директор «Локомотива» высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус в своем Telegram-канале высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По мнению Геркуса, верхняя часть турнирной таблицы РПЛ превратилась в «кучу-малу».

«Спартак» не засудили, они сами справились.

«Краснодар» и «Локомотив» не то что не выиграли, они проиграли», – написал он.

Напомним, что московский «Спартак» потерпел домашнее поражение в матче 13-го тура РПЛ от футбольного клуба «Ростов» (1:0), московский «Локомотив» проиграл в гостях футбольному клубу «Сочи» (2:1) и футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от грозненского «Ахмата» (2:0).

Ранее сообщалось, что «Зенит» прилетел на матч против «Химок» без Дзюбы и Азмуна.