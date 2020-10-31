В очередном матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вест Хэмом».

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» при пустых трибунах и завершилась волевой победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мохаммед Салах и Диогу Жота.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Пабло Форналс.

После этой победы подопечные Юргена Клоппа набрала 16 очков и закрепилась на первой строчке в таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что форвард «Сочи» Антон Заболотный поделился эмоциями после гола «Локомотиву» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).