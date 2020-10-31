Россия сообщила УЕФА о заинтересованности провести матчи молодежного Евро

Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с предложением провести матчи группы D молодежного чемпионата Европы 2021 года в случае попадания сборной России в эту группу.

«Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар» вместимостью 35 тысяч зрителей и «Краснодар-2», который находится на завершающей стадии строительства и рассчитан на 7 тысяч зрителей», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале РФС.

Групповой этап молодежного чемпионата Европы пройдет с 24 по 31 марта. Плей-офф запланирован на период с 31 мая по 6 июня. Матчи состоятся в Венгрии и Словении.

Ранее сообщалось, что Словения отказалась проводить одну из групп турнира.