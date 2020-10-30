Ярошик подвел итоги матча между ЦСКА и загребским «Динамо»

Бывший футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик подвел итоги матча Лиги Европы между красно-синими и загребским «Динамо», передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Ничья с загребским «Динамо» — плохой результат, если у клуба есть амбиции выйти из группы. Сегодня нужно было побеждать, но впереди еще четыре игры. После окончания группового этапа можно делать выводы», — сказал Ярошик.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы.