Уткин назвал игрока ЦСКА Эджуке «дриблером-эксгибиционистом»

Журналист Василий Уткин подвел итоги матча Лиги Европы между московским ЦСКА и Загребским «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Такое впечатление, что ЦСКА не может ставить перед собой задачу забивать дома любой команде. Купили дриблера-эксгибициониста Эджуке, которому лишь бы показать, а что с показанным делать, он не знает», — написал Уткин в Telegram .

Также Уткин отметил, что загребское «Динамо» является сильной командой, ведь хорватский клуб три раза выступал в Лиге чемпионов.

«Одна надежда и радость у нас в еврокубках — Алексей Миранчук. Но в этот раз не играл», — добавил он.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы.