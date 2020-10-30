Бой между Хабибом и Гэтжи в UFC стал пятым по продажам PPV в 2020 году

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи в абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) стал пятым по продажам платных трансляций (PPV) в 2020 году, передает Sports Business Journal.

Отмечается, что UFC продал на данный поединок 675 тысяч трансляций.

Возглавляет рейтинг бой Камару Усмана и Хорхе Масвидаля, который прошел в рамках турнира UFC 251. Тогда было продано 1,3 млн PPV.

Напомним, Хабиб одолел Гэтжи во втором раунде.



Ранее комментатор Геннадий Орлов призвал не возвеличивать Хабиба.