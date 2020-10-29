ЦСКА и загребское «Динамо» объявили составы на матч Лиги Европы

Московский ЦСКА и загребское «Динамо» определились с составами на матч второго тура группового этапа Лиги Европы.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Обляков, Эджуке, Влашич, Чалов.

Стартовый состав «Динамо»: Ливакович, Гвардиол, Перич, Лауритсен, Стоянович, Иванушец, Франич, Адеми, Майер, Оршич, Петкович.

Встреча между ЦСКА и «Динамо» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20.55 мск.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Вадим Карпов не сыграет против «Динамо».