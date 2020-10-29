В РФС ответили на обвинения в расизме в адрес игроков «Краснодара»

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал отказ некоторых игроков «Краснодара» преклонить колено перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Незадолго до стартового свистка игроки английской команды и главный судья встали на колено в знак солидарности с борьбой против расовой дискриминации. Несколько футболистов «Краснодара» проигнорировали акцию.

Смертин сравнил зарубежную критику в адрес игроков «быков» с шумихой перед стартом чемпионата мира в России. Функционер отметил, что сам жест является лишь одной из форм личного несогласия с расизмом в мире.

«Они бывают разные – пару лет назад в том же Краснодаре мы перед матчем вместе с игроками ЦСКА и «Краснодара» вынесли баннер против дискриминации, который весь стадион встречал стоя и аплодисментами», — приводит слова Смертина «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу РФС.

Бывший футболист добавил, что все игроки, участвовавшие в матче, выступают против всех видов дискриминации.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев оценил отказ игроков «Краснодара» преклонить колено.