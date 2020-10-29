Мусаев высказался об ошибках Сафонова в матче против «Челси»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру вратаря Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов против лондонского «Челси», передает Sport24.

Напомним, «быки» проиграли со счетом 0:4. Оплошности голкипера привели к первому и четвертому голу.

«Матвей очень много нас выручал, мы набрали много очков благодаря его игре. Он сильный парень, ничего страшного. Любой вратарь в мире ошибается и завтра с холодной головой мы это разберем», — сказал Мусаев.



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