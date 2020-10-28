«Краснодар» и «Челси» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Василий Учаев
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«Краснодар» и лондонский «Челси» определились с составами на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Рамирес, Чернов, Смольников, Газинский, Олссон, Уткин, Вильена, Берг.
Стартовый состав «Челси»: Менди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл, Аспиликуэта, Ковачич, Хадсон-Одои, Жоржиньо, Хаверц, Зиеш, Вернер.
Встреча между командами пройдет в Краснодаре. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20.55 мск.
Ранее бывший тренер «Краснодара» назвал слабое место «Челси».