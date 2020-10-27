«Реал» вырвал ничью у «Боруссии» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
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Мадридский «Реал» вырвал ничью у менхенгладбахской «Боруссии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Менхенгладбахе, завершилась со счетом 2:2.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре «Боруссия» на выезде встретится с «Шахтером», а «Реал» примет миланский «Интер».
Футбол. Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 2:2.
Голы: 1:0 — Тюрам, 33; 2:0 — Тюрам, 58; 2:1 — Бензема, 87; 2:2 — Каземиро, 90+3.
Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.