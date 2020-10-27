Роднина высказала мнение о рейтинге лучших фигуристов в истории

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о рейтинге 25 лучших фигуристов в истории, составленном американским изданием Yardbarker, передает «РБК-Спорт».

Напомним, что Роднина вошла в рейтинг вместе с российскими фигуристами Евгенией Медведевой и Евгением Плющенко. Вне рейтинга оказались олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.

«У Плющенко больше побед, чем у Ягудина. Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. Ягудин выигрывал Олимпиаду один раз.

Надо по результатам смотреть. Выбирают тех, у кого лучший результат», — сказала она.

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