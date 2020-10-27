Степашин озвучил планы «Динамо» к 2023 году войти в список топ-клубов Европы

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил о намерениях клуба к 2023 году войти в список лучших команд Европы. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, бело-голубые не должны мучаться в еврокубках с коллективами уровня австрийского «Вольфсберга».

Также функционер отметил, что к столетнему юбилею клуба было бы неплохо обзавестись трофеем.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможную отставку Сергея Семака.