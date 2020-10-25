Щербакова исполнила четверной флип и выиграла этап Кубка России в Сочи

Анна Щербакова с одной ошибкой исполнила произвольную программу и выиграла третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи (23-27 октября).

Девушка каталась под саундтрек из фильма «Дом темных бабочек», а также инструментальную версию песни «Secrets» группы «One Republic».

Ей удалось без помарок исполнить четверной флип, а также каскад тройной флип + тройной тулуп, два двойных акселя и каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов.

Однако затем Щербакова неожиданно не смогла присоединить к тройному лутцу тройной риттбергер, чтобы сделать еще один каскад.

В итоге фигуристке пришлось экстренно добавлять второй прыжок к последнему тройному лутцу в программе, однако вместо риттбергера она присоединила тройной тулуп, который оказался лишним. Судьи не имели права его засчитать, поскольку в одной произвольной программе можно повторять только два прыжка, а Щербакова до этого уже исполнила по два раза тройной флип и тройной лутц.

За свое выступление ученица Этери Тутберидзе получила 162,44 балла, а в сумме — 239,91, что позволило ей возглавить турнирную таблицу.

Серебро досталось другой фигуристке «Хрустального» Дарье Усачевой (225,19 балла), а бронза — Елизавете Туктамышевой (213,26).