ЦСКА поздравил Хабиба с защитой титула

Московский ЦСКА на странице в Instagram поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американским бойцом смешанных единоборств (MMA) Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Выиграть титул непросто, но еще сложнее его защитить. С победой, Хабиб Нурмагомедов», — написано в публикации.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Гэтжи завершился во втором раунде досрочной победой россиянина удушающим приемом.

Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й подряд в профессиональной карьере.

Ранее Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры.