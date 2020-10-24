Избитый на матче «Ахмат» — «Спартак» арбитр рассказал о происшествии

Избитый на матче Молодежного первенства между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» арбитр Богдан Головко рассказал о происшествии.

«Знаю точно, что человек, который меня ударил, не имел отношения к клубу. На нем не было никаких отличительных знаков или атрибутики клуба», — передает слова судьи ЧГТРК «Грозный».

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0.



Ранее «Спартак» осудил нападение на арбитра после матча молодежки с «Ахматом».