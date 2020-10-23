Ибрагимович поддержал Хабиба перед поединком с Гэтжи
Андрей Черников
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Футболист итальянского «Милана» Златан Ибрагимович поддержал российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова перед поединком с американцем Джастином Гэтжи.
Напомним, бой состоится 24 октября.
В сториз Instagram швед выложил видео с пресс-конференции россиянина перед встречей с Конором Макгрегором. Также форвард добавил к ролику смайл, на котором Халк ломает камень.
Ранее Гэтжи заявил, что «готов умереть» в бою с Хабибом.
October 23, 2020