Ибрагимович поддержал Хабиба перед поединком с Гэтжи

Футболист итальянского «Милана» Златан Ибрагимович поддержал российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова перед поединком с американцем Джастином Гэтжи.

Напомним, бой состоится 24 октября.



В сториз Instagram швед выложил видео с пресс-конференции россиянина перед встречей с Конором Макгрегором. Также форвард добавил к ролику смайл, на котором Халк ломает камень.



Ранее Гэтжи заявил, что «готов умереть» в бою с Хабибом.