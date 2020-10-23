Российскую тяжелоатлетку дисквалифицировали на восемь лет
Андрей Черников
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Российскую тяжелоатлетку Аминат Масхадову дисквалифицировали на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).
Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 12 августа 2023 года. Россиянка нарушила пункт 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил (Запрет на участие в течение срока дисквалификации).
Масхадова является пятикратной чемпионкой России. В 2016 году она уже была отстранена от соревнований на восемь лет.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разработало новый метод выявления фальсификации допинг-проб.