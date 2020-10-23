Российскую тяжелоатлетку дисквалифицировали на восемь лет

Российскую тяжелоатлетку Аминат Масхадову дисквалифицировали на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 12 августа 2023 года. Россиянка нарушила пункт 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил (Запрет на участие в течение срока дисквалификации).

Масхадова является пятикратной чемпионкой России. В 2016 году она уже была отстранена от соревнований на восемь лет.



Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разработало новый метод выявления фальсификации допинг-проб.