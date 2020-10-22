Наставник «Динамо» Шварц прилетел в Москву
Андрей Черников
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прилетел в Москву, сообщает пресс-служба бело-голубых в Twitter.
Напомним, специалист был назначен на пост 14 октября.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает восьмое место, набрав 17 очков.
Ранее в «Динамо» не исключили возвращения Александра Кокорина.
⚡️Сандро Шварц и Волкан Булут в Москве! pic.twitter.com/WC2YAnHqNf— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 22, 2020