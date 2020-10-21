УЕФА выступил с заявлением по поводу создания европейской лиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением по поводу идеи о создании европейской премьер-лиги, передает Associated Press.

«Принципы солидарности, повышения и понижения в дивизионах не должны обсуждаться. Именно благодаря всему этому работает европейский футбол. Лига чемпионов – лучший турнир в мире.

УЕФА привержен идее построения такой мощи не для того, чтобы уничтожить это лигой из десяти или больших клубов. Это всем наскучит», – говорится в заявлении ассоциации.

Напомним, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и другие европейские клубы обсуждают создание нового турнира. В нем смогут сыграть 18 команд. На запуск лиги потребуется €6 млрд. Старт намечен на 2022-й год.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» понес серьезные убытки из-за пандемии.