Тренер «Краснодара»: мы хотели обыграть «Ренн»
Андрей Черников
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Тренер «Краснодара» Артур Оленин подвел итоги матча Лиги чемпионов против французского «Ренна», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.
«Результат ничейный, но нам хотелось бы победить. Не могу сказать, что мы не довольны. Результат хороший. Просили ребят быть смелыми, выполнять установку и быть максимально сконцентрированными», — сказал Оленин.
Также Оленин добавил, что главное было не бояться, получать удовольствие.
Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в матче Лиги чемпионов.