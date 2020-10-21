Тренер «Краснодара»: мы хотели обыграть «Ренн»

Тренер «Краснодара» Артур Оленин подвел итоги матча Лиги чемпионов против французского «Ренна», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.

«Результат ничейный, но нам хотелось бы победить. Не могу сказать, что мы не довольны. Результат хороший. Просили ребят быть смелыми, выполнять установку и быть максимально сконцентрированными», — сказал Оленин.

Также Оленин добавил, что главное было не бояться, получать удовольствие.



Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в матче Лиги чемпионов.