Губерниев иронично прокомментировал новость об отказе Загитовой от выступлений

Российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram иронично прокомментировал новость об отказе российской фигуристки Алины Загитовой от выступлений на турнирах до конца года.

«Не переживайте, друзья!! И в 21-м и далее Загитова не будет соревноваться... ибо такова жизнь, задача спортсменки максимально долго тянуть с объявлениями о завершении спортивной карьеры.... тем более надо учиться работать в кадре на телевидении, там этой работы непочатый край», — написал он.

Напомним, что в конца 2019-го года Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Сейчас она является ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

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