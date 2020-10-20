Депутат Роднина подвергла россиян критике за недисциплинированность и пофигизм

Советская фигуристка и депутат Государственной Думы Ирина Роднина прокомментировала рост числа заболевших коронавирусом в России, передает «Спорт-Экспресс». По словам Родниной, по всей стране сейчас нельзя ввести жесткие ограничения, потому что во всех регионах разная ситуация. Депутат отмечает, что самая тяжелая ситуация в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

Также фигуристка высказалась о возможном закрытии трибун на стадионах в Москве.

«На футбол ходят тысячи людей. Думаю, если каждый будет соблюдать все требования: маски, перчатки, дистанция и будет внимательным к себе и окружающим, то можно обойтись без закрытия трибун и жестких ограничений.

Но наша недисциплинированность, а где-то даже и пофигизм, к сожалению, заставляют власти применять более жесткие меры по борьбе с коронавирусом», –- сказала она.

Ирина Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что для занимающихся физкультурой и спортом граждан России могут ввести налоговый вычет.