Тайсон отреагирован на победу Лопеса над Ломаченко

Боксер Майк Тайсон отреагировал на победу американца Теофимо Лопеса над украинцем Василием Ломаченко.

Напомним, Лопес одержал верх единогласным решением судей.



«Сегодня Бруклин определенно в деле. Лопес победил. Еще один чемпион из Бруклина», — написал Тайсон в Twitter.



Ранее Умар Кремлев раскритиковал судейство в поединке Ломаченко — Лопес.

Brooklyn was definitely in the house tonight. Lopez is the man to beat. Another Brooklyn champion. #LomaLopez