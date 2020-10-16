Шатов: переход в «Сочи» был бы преступлением

Бывший футболист «Зенита» Олег Шатов, который в настоящее время является игроком казанского «Рубина», рассказал, как отказался от перехода в футбольный клуб «Сочи», передает Sport24. По словам Шатова, зимой к нему подошел президент «Зенита» Александр Медведев и сказал, что вслед за Кокориным нужно ехать в «Сочи» на легкую стажировку. Взамен футболисту пообещали бонус в виде продления контракта.

«Я сказал, что готов подписать контракт с Петербургом, но в «Сочи» я ни при каких условиях не поеду.

А что мне там делать, когда я могу остаться в «Зените», бороться за чемпионство, выиграть Кубок России? И вот это все променять на три месяца в «Сочи»? Да, возможно, я играл бы во всех матчах, но это было бы футбольным преступлением», — сказал игрок.

Напомним, что 29 июля 2020 года Шатов подписал двухлетний контракт с казанским «Рубином».

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