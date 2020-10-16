Дзюба — о UFC 254: болеем за всех наших. Остров — наш!

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба перед турниром UFC 254 поддержал российских бойцов.

Ивент состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Привет! Меня зовут Артем Дзюба. Саша Волков будет драться на «Бойцовском острове» на турнире UFC 254. Болеем за Сашу и за всех наших. Остров — наш!» — сказал Дзюба в видеообращении, опубликованном на странице UFC Russia в Instagram.

Главным событием вечера станет титульный бой между чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом американцем Джастином Гэтжи.

Помимо Нурмагомедова в турнире также примут участие еще три российских бойца. Волков проведет бой с Уолтом Харрисом, Магомед Анкалаев — с Ионом Куцебалой, а Умар Нурмагомедов встретится с Сергеем Морозовым.

Ранее боец UFC Кормье выразил уверенность в победе Хабиба над Гэтжи.