Президент РПЛ Прядкин прокомментировал решение суда по «Спартаку»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментитровал решение Тушинского суда Москвы оштрафовать «Спартак» за нарушение правил Роспотребнадзора. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, если другие клубы будут не соблюдать требования по безопасности и соблюдению социальной дистанции, то наказание станет сильнее.

Также функционер отметил разность в подходе организаций матчей РПЛ и Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, что полузащитник Кирилл Боженов находится в шаге от перехода в «Ростов» из «Химок».