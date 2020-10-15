Черчесов назвал экспериментом игру Дзюбы и Соболева
Анастасия Мартыненко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему принял решение об игре в два форварда в матче Лиги наций против Венгрии, передает «Спорт-Экспресс».
Встреч завершилась нулевой ничьей. На 81-й минуте тренерский штаб принял решение выпустить второго центрального нападающего: в пару к Артему Дзюбе вышел Александр Соболев.
«Тут игра диктовала выпустить второго нападающего, что мы и сделали. Понятно, что Артем Дзюба и Саша Соболев играли вместе первый раз, был эксперимент, хоть и не люблю это слово. Думаю, это решение было оправданным», — заявил специалист.
Ранее сообщалось, что хавбек сборной России Ионов расстроен, что ему не удалось забить.