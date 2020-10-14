Германия разошлась миром со Швейцарией в Лиге наций
Вадим Балканов
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В очередном матче группового этапа Лиги наций сборная Германии сыграла вничью против сборной Швейцарии.
Встреча прошла в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» при ограниченном количестве зрителей и завершилась со счетом 3:3.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Тимо Вернер, Серж Гнабри и Кай Хаверц.
У гостей отличились Ремо Фройлер и Марио Гавранович, оформивший дубль на свой лицевой счет.
Ранее защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказал свое мнение о положительном тесте на коронавирус Криштиану Роналду.