Плющенко отреагировал на критику директора «Самбо-70»

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram отреагировал на нападки директора «Самбо-70» Рената Лайшефа. По мнению Плющенко, победителей не судят.

«Работаем и никого не трогаем. Вот привязался то! Ясновидящий, победителей не судят! Говорят, что скоро директора отправят на заслуженную пенсию… А жаль, кто будет еще так вещать и всех нас развлекать? Без директора будет скучно!», – написал фигурист.

Напомним, что в мае фигуристка Александра Трусова ушла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного Плющенко. По итогам двух прокатов на этапе Кубка России в Москве Трусова стала победительницей, набрав 240,59 балла.

Ранее гендиректор «Самбо-70» назвал «слабой» победу Трусовой на этапе КР.